Juridische wereld staat Osse advocaat steeds meer tegen, dus stopt hij: ‘Vak wordt steeds commerciëler’

Vooruit. Voor de fotograaf trekt hij zijn zwarte toga nog één keertje aan. Maar dat is wel zo'n beetje de allerlaatste keer. Hij zal het statige, zwarte gewaad met witte bef - zo'n 22 jaar geleden nog in de guldentijd aangeschaft - niet meer aantrekken. Althans niet meer voor de rechtbank, in zijn functie als advocaat. Hoogstens voor de lol, nog een keertje met carnaval, met het risico op een berisping van de Orde van Advocaten. Loe van Erp (49) uit Oss zal dat echter niet meer deren. Hij heeft zich, zo heet dat in jargon, laten schrappen van het tableau. Hij is gestopt als advocaat.