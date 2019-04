Justitie gooit verbannen Ossenaar nu op straat... in Oss

Raadsels rond gesloten restaurant Herperduin

12:01 HERPEN - ‘Beste gast, vanaf heden zijn wij gesloten. We bedanken iedereen voor het vertrouwen en de mooie tijd. Team Restaurant Herperduin.’ Dit briefje op de deur van het restaurant in het gelijknamige recreatiegebied bij Herpen is alle informatie die door de eigenaar van de bekende horecazaak wordt verstrekt over de plotselinge sluiting. Eigenaar Freddie van Dorst reageert op geen enkel telefoontje of bericht.