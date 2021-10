Kabelskibaan, beachclub of binnenspeeltuin: er zijn volop ideeën voor Geffense Plas

Geffense Plas: ‘Waarom verlost niemand die arme pachter uit zijn lijden?’

6 juli OSS - Nadat ik tien euro had afgerekend voor een uurtje zwemmen, ik een waarschuwing had gezien voor ernstige snijwonden door rondslingerend glas, ik mijn handdoek in de brandende zon legde omdat dat altijd nog beter was dan onder een rupsenboom, keek ik om me heen.