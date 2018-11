Kamer beslist over stilleggen vervuilde slibstort na verontreinigde Maas

Onder vuur

Het zogenoemde Besluit Bodemkwaliteit (BBK), waarin is vastgelegd dat grond maximaal 20 procent ‘bodemvreemd’ materiaal mag bevatten, ligt sinds begin dit jaar onder vuur. Onder meer publicaties in deze krant over het zandwinproject ‘Over de Maas’ waar omwonenden de uiterwaarden in vuilnisbelten zagen veranderen, waren aanleiding voor Van Veldhoven om een evaluatie uit te voeren. Die is over een paar weken klaar, maar vooruitlopend daarop kondigde het kabinet vorige week al aan dat grond en bagger vanaf 2019 nog maar miniem kleine hoeveelheden plastic en piepschuim mogen bevatten.

De staatssecretaris gaf ook schriftelijk antwoord op eerdere vragen van Lacin over het project aan de overkant van Lith, Over de Maas. Daar had het Burgercollectief Dreumelse Waard grote hoeveelheden plastic drijfvuil in kaart gebracht. Van Veldhoven zegt in haar brief dat het ‘aannemelijk is’ dat het aangetroffen oranje plastic van Over de Maas afkomstig is. Ze wijst er op dat de vervuiler verantwoordelijk is voor het opruimen van de troep. Het projectbureau dat Over de Maas uitvoert, Nederzand, heeft dat medio oktober gedaan.