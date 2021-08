Kan de vollere man voor zijn kleren slagen in deze regio? ‘Welvaartsbuikjes zijn steeds meer de norm’

Dakloze Poolse man (36) krijgt celstraf van 4 weken: ‘Nog één keer voordeel van de twijfel’

29 juli DEN BOSCH/OSS - Beledigingen en openbare dronkenschap in Oss, en de vernieling van een ruit in Den Bosch. De dakloze M. N. (36) zorgde afgelopen april en mei opnieuw voor veel overlast. De politierechter in Den Bosch legde de Poolse recidivist een celstraf op van 4 weken.