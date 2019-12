Kanker verwerken met een papieren mini-tentoonstelling

Ook Osse Jacqueline van Lierop (66) 'is' een maand op de kunstkalender. Haar verwerkingskunst, een schilderij met twee borsten, prijkt op de mei-pagina. ,,Twaalf jaar geleden werd borstkanker bij me geconstateerd en sindsdien is mijn leven een lang snoer van amputatie, complicatie en operatie. Dat heb ik niet alleen in dit schilderij verwerkt, maar met name ook in de begeleidende tekst.”



,, In eerste instantie waren het heuvels die ik schilderde in de buurt van het Drielandenpunt. Maar plots zag ik geen heuvels in mijn werk, maar mijn eigen borsten. De ene is heel drúk afgebeeld: daarmee is van alles gebeurd. Boven die andere fladderen zes vlindertjes: mijn kleinkinderen die me veel geluk brengen."