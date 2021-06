Kans op oranjekoorts in Osse kroegen blijkt alweer verkeken

Een half uur voordat de volksliederen van Tsjechië en Nederland klinken vanuit Boedapest, pakken zich donkere wolken samen boven het Osse centrum. De fietskoeriers die maaltijden van de afhaalrestaurants daar bezorgen, zoeven af en aan in de oranje jassen van hun moederbedrijf. In Frankrijk verdienden de maaltijdbezorgers daar al de bijnaam ‘L’Hollandais’ mee, en het is duidelijk dat veel Ossenaren van hun diensten gebruikmaken om de verrichtingen van de vaderlandse equipe vanuit huis te kunnen volgen.

Op de Heuvel liggen de terrassen er verlaten bij, een sobere indruk achterlatend onder het wolkendek. Binnen zijn de vele horecagelegenheden zijn ook maar mondjesmaat gevuld. Alleen bij café Heer Bommel schallen de strijdliederen voor het Nederlands elftal door de speaker. Bij binnenkomst hangt direct voorin een enorm beeldscherm, verderop in de kroeg hangen nog eens vijf televisies. Die zorgen ervoor dat iedereen in elk geval goed zicht heeft, en afstand houden kan, al lijken de overwegend jonge bezoekers zich daar niet bijzonder druk om te maken.

Drukkend warm

Drukkend warm is het er wel, in tegenstelling tot een een straat verderop. Op het terras van Taverne, halverwege de Peperstraat, is de wedstrijd prima vanaf het terras te volgen. Het beeldscherm staat binnen, maar is zo gedraaid dat Ton Frederiks en Ger Diebels het vanachter hun tafeltje prima kunnen zien. Frederiks is geen uitgesproken voetballiefhebber, maar geniet wel van de sfeer die het kijken van een voetbalwedstrijd in de kroeg met zich meeneemt. “Al is een wedstrijd als deze natuurlijk wel belangrijk, we zijn wel een beetje chauvinistisch.” Hij hoopt dat in de volgende ronde schermen buiten ook zijn toegestaan. “Dan moeten ze wel eerst verder komen”, voegt Diebels toe.

5-0

Tegenover hen zitten Lia Koppens en Sas Schuijers, eveneens in oranje uitdossing. “Sas?”, wordt er geroepen van elders op het terras, maar dat de dames fanatieker zijn blijkt direct uit het gedecideerde antwoord: “Sas kijkt voetbal!” Koppens wil we een voorspelling doen. “Het wordt 5-0”, zegt ze stellig, wat tot gelach aan tafel leidt. “Dat is ten minste wat ik hoop, maar ik denk dat het 0-0 blijft, en uiteindelijk penalty’s.” “Als ze maar winnen”, besluit Diebels. “Het gaat nu om het resultaat.” Op het terras ertegenover zetelt ondertussen het personeel van Burgerbar Ome Toon, met de ogen gericht op de overburen. De kans dat iemand voor 20:00 uur er een hamburger komt eten lijkt immers verwaarloosbaar klein.

Als tijdens de rust de regen boven het terras dan toch losbarst, zoekt iedereen snel een droge plaats op voorin de kroeg. Het is de eerste test met betrekking tot de nog geldende coronamaatregelen, en die worden in de Peperstraat serieus genomen, zo blijkt. “Willen jullie alsjeblieft gaan zitten? Dat moet binnen”, zo laat het bedienend personeel op vriendelijke doch dwingende toon weten aan wie nog met een pilsje in de hand staat. Maar de vraag of iedereen ook op de stoel blijft bij een doelpunt, wordt uiteindelijk niet beantwoordt. De donkere wolken blijken na 90 minuten voetbal helaas een voorteken voor het met 2-0 afgeserveerde Oranje geweest te zijn. Lia en Sas kleden zich volgende week desondanks weer gewoon in hun supportersplunje; dan moedigen ze in Zwolle de Oranje Leeuwinnen aan in hun strijd tegen Zuid-Afrika.