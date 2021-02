Kant en klare tentoonstelling met oude foto's te leen voor zorgcentra in Oss

Nationaal onderwijs­plan? Laat óns helpen om die achterstan­den weg te werken, zeggen Den Bosch en Meierij­stad

3 februari DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Kinderen die in en buiten school niet makkelijk mee kunnen komen extra ondersteunen is nu lastiger dan ooit. Terwijl onderwijsminister Slob broedt op een nationaal plan om na corona achterstanden weg te werken, roepen ze in Den Bosch en Meierijstad vooral gebruik te maken van de kennis en ervaring die er nu al is.