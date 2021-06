Kantoor van Osse Berghege in race voor architectuurprijs

De vakjury onder voorzitterschap van Alexander Pechtold selecteerde uit 108 inzendingen 18 projecten. Daar bleven er uiteindelijk twaalf van over, waaronder het kantoor van Berghege. Dat doet mee in de categorie ‘leefbaarheid en sociale cohesie’. Het kantoor van de Osse bouwer is ondergebracht in het voormalige fraterklooster dat grootscheeps werd verbouwd, waarvoor het architectenbureau De Twee Snoeken uit Den Bosch verantwoordelijk was. Er werd ruim anderhalf jaar gebouwd. Volgens Henk Berghege brengt het gebouw ‘een stukje Rome naar Oss'.

Andere kandidaten

Andere kandidaten voor de architectuurprijs zijn Huis op ‘t Raboes in Eemnes, Villa Fifty-Fifty te Eindhoven en Top-Up in Amsterdam. In de categorie Leefbaarheid & sociale cohesie zijn dat naast Berghege, Westbeat in Amsterdam en het Rotterdamse Theater Zuidplein. In de categorie Stimulerende omgevingen zijn East House in Amsterdam, Startmotor in Rotterdam en IKC Overhoeks in Amsterdam genomineerd. En in de categorie Identiteit & icoonwaarde zijn het nieuwe station van Assen, Studio Thonik in Amsterdam en het Van der Valk Hotel op de Amsterdamse Zuidas de kanshebbers.