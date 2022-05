Kapelaan Kerckhofs reageert op kritiek: ‘De priester is geen clown of acteur’

Is hij te streng? ,,Ik probeer gewoon trouw te zijn aan wat de kerk van mij vraagt. De priester is geen clown of acteur. Als hij iets doet of zegt moet dat ook oprecht zijn. In de mis brengen we het offer dat Christus bracht aan het kruis. Als ik de ene dag zeg dat de eucharistie bron en hoogtepunt van alle christelijk leven is en dat dat het allerheiligste en allerbelangrijkste in mijn leven is, dan kan ik toch moeilijk de andere dag van diezelfde eucharistie een lachwekkend schouwspel maken. Ik houd van gezelligheid maar wat heilig is moet heilig blijven. We moeten God opnieuw centraal stellen in de liturgie.”