Kapelse Wiel nieuwe winnaar Lithse Kwis

Video Auto raakt hek, slipt door berm en belandt in coniferen in Lith

12 januari LITH - Op de Lithse Dijk in Lith is zaterdagmiddag een auto van de dijk af geraakt. Het voertuig schoof rond 13.35 uur enkele meters door de berm en reed dwars door een coniferenhaag. Uiteindelijk belandde de auto tegen een hekwerk van een woning in het dorpje in de gemeente Oss.