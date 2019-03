Kapotte Kachels winnen liedjesverkiezing door 'randstedelingen terug over de Maas te schoppen’

VideoOSS/EINDHOVEN - ,,Ik schup ze allemaal terug over de Maas. Waar ze lauwe biertjes tappen en van Carnaval niks snappen. Allemaal terug over de Maas!” De strekking van het nummer Terug over de Maas van CV de Kapotte Kachels is duidelijk. Weg met die randstedelingen tijdens carnaval!

Die mensen uit de Randstad, die één keer per jaar naar het Zuiden komen om carnaval te vieren, kent iedereen. En dat is een van de redenen dat dit nummer de absolute winnaar is van de Carnavalskrakerverkiezing die het ED, BD en BN DeStem organiseerden en waar maar liefst 88 deelnemers aan mee deden. Al is het natuurlijk wel een béétje met een knipoog.

Gevoel prima verwoord

De jury, bestaande uit vier zeer ervaren en toegewijde carnavalsvierders van de drie Brabantse titels, is meer dan lovend: ‘Het nummer Terug over de Maas refereert aan een gevoel dat in (vrijwel) heel Brabant leeft. CV De Kapotte Kachels heeft dat gevoel prima verwoord in een aanstekelijk lied. De tekst is origineel gevonden en herkenbaar voor veel Brabanders. Het refrein is pakkend en blijft hangen. De muziek is carnavalesk en spreekt door de versnelling aan het einde ook veel jongeren aan. Het nummer bevat alle onderdelen waar een echte carnavalskraker aan moet voldoen. Het heeft een aantrekkelijke melodie, ook een beetje lalala en er zit ook nog een dubbelzinnige boodschap in verwerkt. Kortom een kraker die veelvuldig gehoord zal worden tijdens deze carnaval.’

,,Ik denk dat we een breed draagvlak hebben met dit nummer”, aldus de Eindhovense zanger van de Kachels, Sander Ottens. Het bandlid vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het nummer: ,,Het idee kwam vorig jaar met oud op nieuw. Job wilde graag carnavalsmuziek maken. We hadden alleen niet gedacht dat hij er in juli ook daadwerkelijk op terug zou komen.” Job en Wouter uit Oss zijn de twee andere bandleden. De drie vrienden werkten hun plan in de zomer van 2018 verder uit, toen bleek dat ze alledrie nog steeds enthousiast waren.

Randstedelingen die de boel ‘verzieken’

,,Ik had nog altijd een interview dat Björn van der Doelen ooit op de radio gaf, in mijn hoofd. Björn gaf toen een vurig betoog over dat er steeds meer randstedelingen de boel tijdens carnaval kwamen verzieken.” Sander herkende zichzelf daarin. ,,Wildvreemde mensen komen ineens ons bier opdrinken en op de konten van onze vrouwen slaan, dat kan toch niet!” Daar moest het drietal dus iets mee doen, al is het met een dikke vette knipoog.

,,Na een tijd werd het echt een beetje doorgeslagen enthousiasme. Maar meteen na de lancering stroomden de eerste boekingen binnen”, vertelt een nog altijd even enthousiaste Sander. ,,Dat we dit meemaken, is echt Once in a lifetime. We genieten hier optimaal van.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm CV De Kapotte Kachels © CV De Kapotte Kachels

Band versterken

Toch is het niet alleen bedoeld als sneer naar het noorden, maar juist met een knipoog. ,,Het is ook een serieuze boodschap. We zouden namelijk willen dat iedereen van boven de rivieren wat vaker deze kant op zou komen in plaats van maar één keer per jaar. Dat zou onze band versterken.”

Zelf carnaval vieren zit er dit jaar niet in voor de drie mannen. ,,We hebben zo'n 24 optredens in vijf dagen tijd. Dit jaar zetten we ons eigen carnavalsfeestje even aan de kant en leven we helemaal voor de Kapotte Kachels. Maar we vinden het echt super gaaf om te doen.”

Lees verder onder de video.