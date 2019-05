Kapsalon uit Heesch 65 jaar oud: knippen zit in het bloed bij de familie Van Herpen

Willie van Herpen (89), inmiddels al jaren met pensioen, zette de zaak 65 jaar geleden in zijn eentje op. De liefde voor het vak gaf hij door aan zijn zoon Mark (52). Die werkte eerst jaren bij én met 'pa'. Uiteindelijk nam hij de zaak in 1989 met zijn vrouw Hetty (51) over. En nu is daar dochter Robin (21), die sinds kort óók in de zaak aan 't Dorp knipt.