Karin de Groof overwon kanker en werkt daarom tijdens corona in het ziekenhuis

Buisjes met bloed bij het laboratorium bezorgen, de pantoffels van een patiënt naar de intensive care brengen, patiënten naar de röntgenafdeling brengen, bedden opmaken of de tv-schermen en kabels reinigen in de kamer van een corona-patiënt. Moeilijk vindt Karin de Groof (47) uit Heesch haar dagelijkse werkzaamheden in ziekenhuis Bernhoven niet, maar wel ontzettend dankbaar en zinvol. ,,Dit jaar heb ik zelf ervaren hoe belangrijk het werk in een ziekenhuis is en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.”