Kassa! Ossenaar (49) wint ruim 132.000 euro in Holland Casino

Geffense ondernemer Patrick van Zandvoort valt in de prijzen

12:13 GEFFEN - Patrick van Zantvoort van Van Zantvoort Bouwbedrijf is uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2019 in Geffen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van Ondernemend Geffen in zaal ‘t Haasje in Geffen. Mark Verhagen en Tobi Pennings van Sports & Playgrass werden uitgeroepen tot Veelbelovende Ondernemers.