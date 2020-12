Kasteeltje bij Heesch krijgt landgoed erbij

Ook schapen dood in Hees­wijk-Din­ther, vermoede­lijk door wolf

2 december HEESWIJK-DINTHER - Vijf schapen zijn met doorgebeten keel dood aangetroffen in een weiland tussen Kameren en de Gouverneursweg in Heeswijk-Dinther, tegenover het kasteel. Vermoedelijk is ook hier een wolf in het spel. In de afgelopen week zijn in Macharen, Berghem en Rosmalen ook schapen doodgebeten. Of het inderdaad een wolf was, moet blijken uit onderzoek van genetisch materiaal.