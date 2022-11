Kastelein sleept collega’s voor de rechter vanwege failliete carnavalsmunt Schaijk

Maashorst scherper op huishoude­lij­ke hulp wegens tekort aan personeel: ‘Urgentie gaat voor’

MAASHORST - Het tekort aan personeel voor huishoudelijke hulp is zo nijpend dat de gemeente Maashorst en de zorgaanbieders moeten ingrijpen. Om spoedgevallen te kunnen blijven helpen, kan het zijn dat cliënten tijdelijk gekort worden in het aantal uren hulp waar ze recht op hebben. Ook doet de gemeente een ‘moreel appel’ op alle gebruikers om nog eens goed te kijken of de hulp wel nodig is of dat mensen die zelf gaan organiseren of betalen.

