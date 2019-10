Kater Alex ligt urenlang in water bij sluis Macharen, hulp faalt

Huis in Zeeland ziet vanbinnen zwart door brand in droogtrom­mel

17:04 ZEELAND - Een brand in een woning aan de Steenakker in Zeeland heeft vanmiddag het huis vol rook gezet. De brand ontstond rond 14.45 uur door nog onbekende oorzaak in de droogtrommel. Niemand is gewond geraakt.