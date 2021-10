KBO Schaijk gaat met film Teenbeat ‘back to the sixties’

SCHAIJK/ERP - Het wordt de tweede keer dat de 750 leden tellende KBO in Schaijk de film Teenbeat van de Erpse cineast Antoon Kerkhof gaat vertonen. Dat gebeurt woensdag 20 oktober om 14 uur in de Phoenix in Schaijk. Ook in Erp is de film nogmaals te zien.

,,De film is voor veel ouderen een herkenning van de jaren zestig", zegt KBO-bestuurslid Gerrie Smits. ,,Toen we de film twee jaar geleden draaiden was hij in een mum van tijd uitverkocht. Ik heb toen zelfs mensen gesproken die al voor de vierde keer kwamen kijken.”

Tweeëneenhalf uur

Teenbeat ging in 2017 in Erp in premiére. De tweeëneenhalf uur durende film is gemaakt door de Erpse cineast Antoon Kerkhof en cameraman Wiljan van Lankvelt naar een verhaal van Kerkhof. Zijn zoon Peter en Bo Brans, beiden uit Erp, spelen de hoofdrollen. Antoon Kerkhof werkte veertig jaar in het onderwijs in Erp. Hij was er directeur van de Mariaschool.

Opgenomen in de regio

De film is grotendeels opgenomen in de regio: in Erp, Boekel, Zijtaart, Beek en Donk en op het oude Zwijsen College in Veghel.

Puch en Tomos

Het verhaal gaat over Hans, gespeeld door Peter Kerkhof, die als zoon van een kweker wordt geacht het bedrijf van zijn vader over te nemen. Hij besluit dat niet te doen en zijn geluk te zoeken in de muziek, in de popgroep The Supertones. Hij krijgt verkering met een meisje, gespeeld door Bo Brans, waar ze bij Hans thuis niet zo gecharmeerd van zijn. ,,Alles uit de jaren zestig zit erin, zegt Smits. ,,De muziek, de Puch- en Tomos-brommers, de kleding, de jeugd die de vrijheid zocht.”

Ook voor niet-leden

De film is ook voor niet-KBO-leden toegankelijk. De entree bedraagt vijf euro. De zaal is open om 13.30 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Phoenix en de Readshop in Schaijk. De film blijft publiek trekken: begin deze maand zorgde dat in Zaal van Haandel in Erp, waar hij in 2017 ook in premiére ging, twee keer voor een uitverkocht huis. Daarom is Teenbeat daar op 30 oktober en 19 november opnieuw te zien.