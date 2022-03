Keeperstrainer Ronnie Buitenkamp gaat de komende twee jaar aan de slag bij TOP Oss

Voor Ronnie Buitenkamp zijn de functie binnen de technische staf en die van commercial manager beide vanzelfsprekend. Zijn werk als keeperstrainer bij UDI’19 en later bij TOP Oss, combineerde hij immers jarenlang met een vergelijkbare rol bij het Bossche Amacom, groothandel in consumentenelektronica. Daar komt nu een einde aan. “Het was altijd een beetje passen en meten voor iedereen, het combineren van die twee banen”, laat hij weten. “Ik wilde me volledig kunnen focussen op mijn werk bij TOP Oss. Daar zijn ze tevreden over mijn functioneren als keeperstrainer en ik heb al ervaring als commercieel manager, dus zo is deze combinatie ontstaan.”

Vanaf 1 juli treedt de keeperstrainer fulltime in dienst bij de Osse club. Daar zullen ook de drie keepers in de selectie blij mee zijn. Zo liet sluitpost Norbert Alblas bij zijn aantreden afgelopen zomer al weten dat de visie van Buitenkamp voor hem van doorslaggevend belang was zich aan TOP te verbinden. “Hoe de keeperstrainer mij analyseerde, triggerde me enorm hier naartoe te komen en met hem aan de slag te gaan om de volgende stap in mijn carrière te maken.”

Buitenkamp is zelf ook zeer te spreken over de klik die hij dit seizoen ervaart met keepers Norbert Alblas, Lars van Meurs en Bodhi Prinssen. “Je probeert hard te werken en handvaten te geven waar zij iets mee kunnen. Uiteindelijk is het altijd aan een keeper zelf daar iets mee te doen, maar ik voel me enorm gewaard binnen TOP Oss.”