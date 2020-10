Kees Baak zet het Franse Bakkertje met pijn in het hart te koop

,,Ik kom al een tijdje elke dag gebroken thuis”, zegt Baak. ,,Eigenlijk had ik gehoopt om hier tot aan mijn pensioen te staan, maar op deze manier is het niet vol te houden. Daarvoor heb ik te veel last van mijn rug. Vorige week hebben we het personeel op de hoogte gebracht, dat werd een tranendal. Je heb in die vier jaar toch samen iets moois opgebouwd. Het is met pijn in het hart.”



Baak hoopt dat iemand de zaak van hem wil overnemen, al beseft hij dat dat in deze tijd lastig kan worden. Zijn vroegtijdige afscheid van het Franse Bakkertje betekent ook dat er een streep gaat door de mooie plannen in het Walkwartier, dat over een paar jaar pal tegenover zijn zaak moet staan. Baak was al in gesprek om daar straks koffie en worstenbroodjes te verkopen in zijn eigen dependance.