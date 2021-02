Kees en Dinie gaan zich al wandelend herbezinnen

En daar zijn al de eerste tranen. Bij Dinie (58) van den Brenk liggen ze vlak aan het oppervlak. Niet dat de interviewer nu zo doorvraagt of impertinente vragen stelt. Nee, dat de tranen bij de gewezen Schaijkse horeca-vrouw zo snel over de wangen biggelen heeft vooral te maken met haar geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Na de verkoop van De Broksteeg - de boerderij in het Schaijkse buitengebied waar ze met man Kees (70) kookcursussen verzorgde - kwam Dinie zichzelf tegen. ,,Ik zat al vrij lang tegen een burn-out aan en toen kwam het allemaal keihard binnen. Ik ben nu in therapie, maar het is goed om eens helemaal mijn rust te pakken.”