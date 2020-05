Kennedymars in en om Oss: vijftien kernen, diverse landschappen

De route verloopt in eerste instantie in noordwestelijke richting: Oijen (op 8 kilometer), Lithoijen (14) en Lith (17). Deze dorpen zullen de wandelaars dus in de nacht afleggen. Als ze in Geffen (30) aankomen, zal het zonnetje opkomen. Op de helft van de route zijn de wandelaars weer in Oss om vervolgens noordoostelijk te gaan. Via Berghem (44), Herpen (53), Huisseling (56) gaat het in de ochtend (voor het gros van de lopers) naar het stadje Ravenstein (57). Dan resteren er nog vijf dorpen en een ander stadje in de middag: Deursen-Dennenburg (60), Demen (63), Dieden (65), Haren (68), Megen (70) en Macharen (74).