Kennismaken met een gaaf bewaarde boomstamkano uit de Romeinse tijd

Wie wil kennismaken met één van de best bewaard gebleven Romeinse vaartuigen ooit in Nederland gevonden? Dat is de vraag die Expeditie Over de Maas, het archeologieproject in de gelijknamige zandwinning, stelt aan alle geschiedenisliefhebbers.

De onthulling van de kano vormt het hoofdmenu. Deze werd in 2016 door leden van de archeologische werkgroep Over de Maas in de uiterwaarden tussen Dreumel en Alphen ontdekt. In het voorjaar van 2018 is het vaartuig met de klei eromheen ('in blok') uit de grond gehaald. Daarna is het in tien sessies door zo'n honderd belangstellenden van alle klei ontdaan, onder leiding van de archeologische werkgroep van Expeditie Over de Maas en professionele scheepsarcheologen van Stichting Batavialand.