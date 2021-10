Kerken in Oss beginnen fonds GOK: Geen Ossenaar in de Kou

Ossenaren die het kunnen missen, kunnen daar hun €400,- storten. Minima kunnen bij dit fonds aanspraak maken op een eenmalige extra uitkering. De energieprijzen stijgen het komende jaar fors. Om hierin tegemoet te komen heeft de regering circa €400,- energiecompensatie toegezegd per huishouden. Voor veel huishoudens is deze €400,- niet nodig, zo stellen de Osse kerken. Ze zitten in een geïsoleerd huis of hebben een dusdanig inkomen dat dit bedrag voor hen te verwaarlozen is. Voor andere huishoudens is het bedrag een druppel op een gloeiende plaat. Zeker voor hen met een gering inkomen is het bedrag meer dan welkom.