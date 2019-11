Kerkhof moet altijd mooi zijn, nu de doden niet meer vanzelf komen

Video Automobi­list in nek gestoken tijdens steekpar­tij in Hees­wijk-Din­ther, slachtof­fer niet in levensge­vaar

10:22 HEESWIJK-DINTHER - De politie is vrijdagnacht met man en macht op zoek geweest naar de voortvluchtige dader van een ernstige steekpartij op bedrijventerrein 't Retsel aan De Morgenstond in Heeswijk-Dinther. Het slachtoffer werd tijdens de steekpartij in zijn hals gestoken en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.