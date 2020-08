Kermis in Jan Cunenpark, raadsleden zouden eeuw geleden rolberoerte hebben gekregen bij het idee

Stille getuigenOSS - In de achterliggende honderd jaar was het wel vaker een kermis achter het Osse gemeentehuis dan wel museum, maar nu komt dé kermis en dat is nieuw . Vermoedelijk zouden de raadsleden die zich in 1921 bezighielden met de vraag wat er wel en niet kon in het toen zogeheten volkspark, alleen al bij het idee een rolberoerte gekregen hebben.

Het was destijds nog even wennen wat Oss met een park aan moest. Raadslid J. Cox wist het in 1919 al wel. Als we die villa kopen om er ons gemeentehuis in onder te brengen, redeneerde hij, ‘hebben we tegelijkertijd een flink volkspark’. Alleen burgemeester Van den Elzen vond ‘het volk daarvoor nog niet rijp’. Vrijwel iedereen in Oss zag zo'n volkspark echter wel zitten: er was toch al weinig natuurschoon in de stad. En zo werd de voormalige tuin van Arnold en Marie Jurgens, bijna honderd jaar geleden openbaar groen.

Lees ook Museum Jan Cunen is tijdens kermis Oss een heuse attractie Lees meer

Verliefde paartjes ontdekken rustige plekjes al snel

De hekken gingen weg, er werden bomen gerooid, weer andere bijgeplant, er kwamen bankjes en een muziekkiosk. Toen het stadhuis in september 1921 in gebruik werd genomen, mochten de Ossenaren ook officieel het park in. Maar al vanaf mei werd er gewandeld en gekeuveld, ontdekten verliefde paartjes rustige plekjes en verschenen de eerste moeders met kinderwagens, ‘onontbeerlijke sierraden van een Volkspark’.

Liggen op de bankjes werd verboden

Maar bij de gemeenteraad bleef de angst voor baldadigheid en wat erger was, voor onzedelijk gedrag. Er moest dus een politieverordening komen. Die kwam er in juni 1921. Het was verboden in het ‘stadspark’, dat klonk voornamer dan volkspark, bloemen te plukken, de aanplant te beschadigen, te fietsen en muziek te maken zonder toestemming van de burgemeester. Iedereen werd verplicht netjes te zitten op de bankjes. Dat wil zeggen, niet schrijlings, overdwars met één been aan elke kant, maar rechtop. En erop liggen was helemaal uit den boze. Verder mocht het park geen kinderspeelplaats worden.

Raadslid Van Grunsven had nog een andere vrome wens: hij wilde een vloekverbod en een verbod op onzedelijke gesprekken. Zo werd na lang overleg bepaald dat ‘stootende taal’ verboden was en ‘een behoorlijk houding’ verplicht.

Simuleren van een bosbrand

Toen niemand zich daarvan nog iets aantrok, werd het heel gezellig in het park. Er werd muziek gemaakt, KVA en Hartog waren er kind aan huis. Er werd geknuffeld en gekeuveld, er kwamen toneel- en dansuitvoeringen, gymnastiekoefeningen, soms even een kinderspeeltuin en als de sacramentsprocessie langskwam, was er in het park een openluchtmis. De brandweer simuleerde in 1952 een bosbrand en demonstreerde vervolgens trots zijn splinternieuwe neveltankwagen.

Volledig scherm Verlichte kiosk en beelden van bloemen in bloemenfeest van Dahliavereniging, Stadspark 1957. © Stadsarchief Oss

Maar als Dahliavereniging Prinses Irene (opgericht 1938) bezit nam van het park, gebeurde er iets bijzonders. Dan veranderde het in een bloemenparadijs, in een lusthof, aldus de superlatieven van de pers. In 1954 kwam er 17.000 betalende bezoekers kijken naar de bloemenpracht, (80.000 dahlia's), de beelden, de waterpartijen en de bruggetjes. En nu komt de kermis. Ook mooi maar let op, niet vloeken en zeker niet onwelvoeglijk liefhebben.