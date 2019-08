Kermismedewerker gewond in Oss na val vanaf zes meter hoogte

Moeder Corry blijft gewoon bij ‘Wim de Leeuw’ horen

10:51 OSS - Het is één van de oerwinkels in het Osse centrum: ‘Wim de Leeuw - sport, outdoor en wapens’. Wims zonen Jan en Pim hebben er al jaren de touwtjes in handen. Maar moeder Corry (79) wijkt geen dag van hun zijde.