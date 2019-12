Kerstbonus werd in Oss 'liederlijk opgezopen’, tot ergernis van de krant

We zijn in Oss wel wat gewend, gaf de krant toe, maar dit keer lagen met Kerstmis 'tientallen als beesten in een herbergkamer' of slingerden ze ladderzat over straat. Sommigen lagen zelfs thuis op de grond of in hun schuurtje 'te ver heen om in bed te komen'. Er was met geld gesmeten, terwijl die extra uitkeringen beter aan het gezin ten goede konden komen, doceerde de krant.



De lezer van De Stad Oss was wel gewend aan het vermanend vingertje van de krant, maar nu overschaduwde de boosheid de hele voorpagina en de terugblik op 1919, een jaar waarover toch veel goeds te melden was. De oorlog was voorbij, de subsidie voor katholieke en protestantse scholen kwam op gang en het vrouwenkiesrecht was ingevoerd. Verder had minister Aalberse na jaren van 'stoeren arbeid' zijn Arbeidswet door het parlement geloodst. Een mijlpaal, de arbeiders kregen eindelijk de achturige werkdag en meer loon. Aan jeugdige werkers (14-16 jaar) en vrouwen werd bovendien een veiliger werkomgeving beloofd.