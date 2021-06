Kerstcircus en gemeente Oss gaan samenwerken

OSS - Het Nederlandse Kerstcircus is de komende vijf jaar in Oss te zien. De gemeente Oss en Nederlandse Kerstscircussen gaan daarvoor een samenwerking met elkaar aan.

Volgens wethouder Thijs van Kessel gaan de Ossenaren de komende jaren veel plezier beleven aan de kerstcircussen. ,,Het circus is het type entertainment dat heel goed bij de Ossenaar past. Er heerst hier een echte volkscultuur, we mogen trots zijn dat Oss de gastheer van het kerstcircus mag zijn.”

Met nog 198 nachtjes slapen te gaan, is de verkoop van 32 kerstshows in volle gang. René Duursma, directeur van de vijf kerstcircussen in Nederland, is in zijn nopjes met de gastvrijheid van de gemeente Oss.

In een grote circustent bij sportpark De Rusheuvel zijn tussen 25 december en 9 januari in totaal 32 voorstellingen te zien. De organisatie mikt op twee voorstellingen per dag, waar elk zo‘n duizend bezoekers welkom zijn. Oss wordt hiermee de vijfde speelstad van Nederlandse Kerstcircussen.

Circus verbindt

Wethouder Van Kessel, die met het circus en kermis is opgegroeid, ziet kansen voor bedrijven uit de omgeving. Hij hoopt dat de gemeenschap zich aan het circus verbindt. Door het coronajaar heeft Van Kessel het gevoel dat de inwoners behoefte hebben aan leuke uitjes als het kerstcircus.

Directeur Duursma is blij met de samenwerking, die binnen twee uurtjes was geregeld. ,,Om half vier hadden we een afspraak en nog voor zes uur wisten we dat de gemeente ons naar Oss wilde halen. We voelen ons hier erg welkom, dat is bij andere gemeenten weleens anders.” Hij is ervan overtuigd álle 32 shows in Oss uit te verkopen. ,,Oss kent een rijke circushistorie. De kaartverkoop loopt storm, zelfs met dit warme weer.”