Kerstcircus in Oss afgelast; 32 voorstellingen geschrapt

OSS/HIPPOLYTUSHOEF - Het kerstcircus in Oss is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen afgelast. Ook de voorstellingen in Haarlem, Enschede, Almere en Heerhugowaard gaan niet door. In Oss zouden in totaal 32 voorstellingen te zien zijn. De organisatie had daarvoor een samenwerking gesloten met de gemeente Oss.

Volgens producent René Duursma van NederlandseKerstcircussen.NL, laten de aangekondigde maatregelen geen andere keuze dan alle voorstellingen te annuleren. ,,Voorstellingen in de avond mogen niet en met 1,5 meter afstand is het onmogelijk om met veel minder publiek de producties rendabel te draaien. Met een fantastische ploeg mensen is een jaar lang keihard gewerkt aan prachtige circus-shows en natuurlijk is de teleurstelling groot.’’

In een grote circustent

Het Nederlandse Kerstcircus had een samenwerking gesloten met de gemeente Oss om de komende vijf jaar voorstellingen te verzorgen in de stad. In een grote circustent bij sportpark De Rusheuvel zouden tussen 25 december en 9 januari in totaal 32 voorstellingen te zien. Zo zouden alle inwoners van Oss die belangeloos een naaste verzorgen op kosten van de gemeente naar het Kerstcircus in de stad mogen. Alle kaarten voor de avondvoorstelling van 29 december waren door de gemeente opgekocht voor mantelzorgers en de personen waar ze zorg voor dragen.

Duursma Events, waar NederlandseKerstcircussen.NL onder valt, kondigt aan alle energie nu te gaan steken in producties voor komend jaar. Duursma: ,,Ons team is enorm gedreven om voor de artiesten en het publiek, dat al in grote getalen kaarten heeft gekocht, er nog harder tegenaan te gaan. Het circus is geen wereld van bij de pakken neerzitten, maar van aanpakken. Ons doel is volgend jaar het publiek alsnog een ongekende circus-belevenis te geven.”

Via de website van NederlandseKerscircussen.NL zal het publiek rond de jaarwisseling nader worden geïnformeerd over inruilmogelijkheden van de gekochte tickets. Duursma: ,,Wij hopen tegen die tijd ook al de nieuwe speeldata bekend te kunnen maken.”