Kerstcircus slaat vleugels uit en komt twee weken naar Oss

Toekomst van het circus

,,We hadden nog niks in Brabant en Oss is natuurlijk een echte circusstad met een lange circushistorie’’, verklaart Duursma de keuze voor Oss. Mee speelde ook dat de gemeente alle medewerking geeft. Er is nog geen enkele vergunning verleend omdat dit vanwege de coronaregels simpelweg nog niet kan, weet Duursma: ,,Maar we weten wat we aan elkaar hebben. Zodra het kan, maken we alles in orde.’’