Kerstclip van geschoold violiste en ‘drie akkoordenmuzikant’ als hart onder de riem in deze tijd

Daar is-ie weer. Omdat zijn muzikale handen jeukten. En hij het dus niet kon laten, dat lonken naar een liedje. Een Nederlandstalige kerstsong dit keer, verzekert Jeroen Princen. Na zijn 2021-carnavalscoronacreatie rond de ‘solonaise’ en een plaatje over zijn Abrahamleeftijd, gooit de voorman van feestband Vanavond Niet Schat! het nu over de hart-onder-de-riem-boeg. ,,Man, man, de kerst komt eraan en we zitten opnieuw in een situatie waarin voor een heleboel mensen een stuk gezelligheid wegvalt. En juist die sfeer hoort zo bij deze tijd.”

Verlichting en verluchting

Daarom dus dit in Ravenstein opgenomen YouTube-clipje dat, zo hoopt de bedenker ervan, wat verlichting en verluchting brengt. ,,Omdat ik zelf maar een eenvoudige drie akkoordenmuzikant ben en zo’n kerstliedje ook klassiek-achtig mag klinken, heb ik Heidi Poessé erbij gevraagd. Zij is violiste bij philharmonie zuidnederland en zit met dit symfonieorkest in hetzelfde schuitje als wij met onze band.”

,,Toen ik haar vroeg of ze als vervolg op mijn melodie een bluesy stukje op viool wilde spelen, moest ze even slikken. Zoiets had ze nog nooit gedaan, zei ze. Mooi dat ze toch uit haar comfortzone is gestapt. Ons nummer Laat die kou maar komen is met haar stemmige inbreng echt af. Met veel dank trouwens ook aan multimuzikant Paul Wagemakers. Die nam niet alleen meerdere instrumenten en de onvermijdelijke kerstbelletjes voor zijn rekening, hij arrangeerde, nam het nummer op en mixte het geheel ook”, doet Princen z’n bedankrondje. Hij noemt meteen ook maar Ron van Wieringen, die de tekst en clip voor zijn rekening nam.

Nieuwjaarswensen

In het ruim vier minuten durende filmpje monteerden de makers als gebbetje de meest uiteenlopende kerst- en nieuwjaarswensen van meerdere Maaskanters. ,,Die hadden we snel te pakken na een oproep op social media. Zo heeft dit kerstprojectje ook nog een interactief karakter gekregen”, stelt Princen, die zelf erg moest lachen om de kerstwens van ene Leo Brouwer. Die had een schaars geklede en vrij voluptueuze kerstvrouw bovenaan zijn lijstje staan.

Ook de geprojecteerde Whatsapp-inzending van Iris en Niels is er eentje voor de glimlach. Waar háár kerstwens een paar nieuwe schoenen betreft, zet híj een en ander recht met ‘een beter klimaat voor de volgende generatie’. Nee, dan het lieve berichtje van Nancy aan ‘haar lieve oma’ die ze een kanjer noemt, een rots ook en ’n voorbeeld voor velen. En dat oma maar snel haar tweede nieuwe heup mag krijgen en nog vele jaren daarna, ‘want je bent ook pas 88’.

Als koddige tegenhanger tekent Henk voor ‘Ik haat kerst’. Princen: ,,Die Henk, da’s het pseudoniem van mijn schoonzoon. ’n Geintje.”