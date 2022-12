Kerststal in Koolwijk beweegt weer

De beelden in de kerststal zijn grotendeels in de jaren ’60 gemaakt van houtsnijwerk en tussen de 30 en 60 cm hoog. Ze bewegen vrijwel allemaal op de een of andere wijze. De voormalige koster van de kapel, Harrie den Brok, heeft de bewegende kerststal gemaakt en in 1969 voor de eerste keer in de St. Annakapel opgesteld.