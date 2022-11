Kersvers ridderpaar Ramzy verknocht aan Oss: ‘We hebben ons hier nooit vreemd gevoeld’

Doodsbange Osse vrouw spuit pepper­spray in ogen loslopende hond: vrijspraak vanwege ‘noodweer­ex­ces’

DEN BOSCH/OSS - ,,Hij kwam als een raket op me af. Ik moest mij verdedigen”, vertelde een vrouw (39) uit Oss tegen de politierechter in Den Bosch. De vrouw spoot op 29 november 2020 pepperspray in de ogen van een loslopende hond in het bos.

27 november