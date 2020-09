Keuze dorpshuis voor inwoners Overlangel en Neerloon ingeperkt, wat zijn hun voorkeuren?

Topvrouw van het Jaar, Mariëlle Bartholo­meus: 'Het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat de prijs be­staat'

25 september Dat ze genomineerd was, vond ze al bijzonder, maar dat ze nu vanwege haar ‘doortastende optreden tijdens de coronacrisis’ Topvrouw van het Jaar 2020 is, voelt helemaal ‘bizar’. Mariëlle Bartholomeus, neuroloog en medisch directeur bij ziekenhuis Bernhoven in Uden, waar corona dit voorjaar genadeloos toesloeg, is trots en blij. ,,Ik werd vannacht om 04.00 uur wakker en toen dacht ik, heb ik het nou gedroomd? Nee dus.”