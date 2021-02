Kijkje in de toekomst: zo ligt Oss erbij in 2035...

Over een loper van het station naar het centrum van Oss

15 mei OSS - Soms duurt het even voor een visie werkelijkheid wordt. En soms heel lang. In Oss lijken na meer dan twintig jaar alle puzzelstukjes voor de Koningsloper in elkaar te vallen. De kortste weg van het station naar het centrum voert wandelaars straks over een groene route met een verhaal.