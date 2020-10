Kijkje onder het plein in Berghem: archeologisch onderzoek

Op negen plekken werd een zogenoemde proefsleuf getrokken. De bovenste laag dekzand werd verwijderd, om in de witte grond eronder te zoeken naar sporen uit het verleden. Op basis van de bevindingen wordt bepaald of een volledig onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Dan zou het complete gebied op deze wijze moeten worden doorploegd.

Het bouwproject Berghs Veld bestaat behalve uit nieuwe woningen ook uit een groen plein dat voor evenementen kan worden gebruikt. Voor de bouw van de woningen heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven. Volgens wethouder Joop van Orsouw is er een aannemer geselecteerd waarmee afrondende gesprekken lopen over de exacte uitvoering. ,,Als volgende week ook de dorpsraad en Mooiland daarover akkoord zijn, kunnen we een besluit nemen.” Over de inrichting van het plein volgt later nog beraad met dorpsraad en omwonenden.