Kinderboekenschrijver Michael Reefs bezoekt basisschool De Blinkerd in Oss: ‘Ik vond lezen vroeger ook niet leuk’

De circa 25 leerlingen uit groep 5 en 6 druppelen een voor een de gymzaal binnen. Vrijwel alle jongens gaan op de eerste rij zitten, want de juffrouw had de klas vorige week al iets over het schrijversbezoek verklapt. De boeken zijn volgens de juffrouw behoorlijk avontuurlijk en dat sloeg vóóral bij de jongens aan. De kinderen, die inmiddels allemaal op de bankjes zijn gaan zitten, hebben stuk voor stuk een briefje in hun hand. Met vragen erop voor Reefs.

Boek boven computerspelletje?

De schrijver is met zijn talrijke boeken een van de best gelezen kinderboekenauteurs van dit moment. ,,Mijn missie is om kinderen zo enthousiast te krijgen, dat zij een boek boven een computerspelletje verkiezen”, zo zegt hij tegen de aandachtig luisterende kinderen. Vroeger hield de schrijver zelf helemaal niet van lezen en speelde hij vooral videogames. Op de Pabo kwam de toen 17-jarige Reefs weer in aanraking met kinderboeken en begon hij ze voor het eerst te waarderen. Het was het startschot van zijn schrijfcarrière.

Reefs vertelt de kinderen over zijn nieuwe boek Bram en het zoldermysterie. Hij laat de kinderen een koffer zien met voorwerpen die een belangrijke rol in het boek spelen. Tegelijkertijd zien de kinderen op het beeldscherm waar en met wie hoofdpersoon Bram zijn avonturen beleeft. ,,Ik hoop de kinderen op een interactieve manier enthousiast te maken en zo het leesplezier bij hen te vergroten. Door booktrailers, presentaties als deze en QR-codes in mijn boeken te plaatsen, kun je een boek visualiseren. In de tijd van nu vinden kinderen dat heel interessant”, zegt de auteur.

Fantasie

Zijn aanpak lijkt effect te hebben. Terwijl Reefs nog geen bladzijde uit zijn nieuwe boek heeft voorgelezen, zitten de kinderen met hun hoofd helemaal in zijn boek. Na een korte opdracht mogen de kinderen nog snel hun vragen aan de schrijver stellen. ,,Hoeveel minuten per dag game je nog?”, wil een jongen weten. ,,Zoveel tijd heb ik niet meer om te gamen dus ik hou het op dertig minuten per dag”, vertelt Reefs. En waar hij de ideeën voor zijn verhalen vandaan haalt? ,,Mijn fantasie en bij oude videogames die ik vroeger heb gespeeld.”

Reefs is niet met lege handen naar de basisschool gekomen. Hij vult de schoolbibliotheek aan met een aantal boeken van zijn hand. En alle kinderen krijgen een ansichtkaart met daarop een afbeelding van hoofdpersonage Bram uit Bram en het zoldermysterie.