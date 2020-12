Kinderboerderij De Elzenhoek in Oss is in half jaar tijd 600 badeendjes kwijtgeraakt: ‘Breng er alsjeblieft eend(t)je terug’

OSS - Kinderboerderij De Elzenhoek in Oss is sinds juni al zo'n 600 badeendjes kwijtgeraakt. Ze zijn niet weggezwommen, maar bezoekers hebben ze waarschijnlijk meegenomen. En dat is niet de bedoeling, want het is best een grote kostenpost voor de kinderboerderij. ,,We zijn er een klein beetje verdrietig van.”

Sinds de kinderboerderij weer open is na de eerste lockdown, fungeren de eendjes als telsysteem voor het aantal bezoekers. Maximaal mogen er 150 naar binnen. ,,Op deze manier proberen we toch nog iets van de maatregelen te maken en we zien dat de kindjes het hartstikke leuk vinden", vertelt bedrijfsleider Talitha Visser. Misschien wel iets té leuk, want in een half jaar zijn er zo'n 600 eendjes doorheen gejaagd. ,,We merkten wel vaker dat mensen de eendjes vergaten in te leveren, maar de afgelopen weken ging het wel erg hard. Daarom hebben we nu een oproepje geplaatst op Facebook.”

In het oproepje is te lezen dat de medewerkers van de kinderboerderij teleurgesteld zijn dat de eendjes zomaar worden meegenomen. ,,Juist in deze periode waarin we er alles aan doen om het voor de kinderen en hun ouders en opa’s en oma’s zo leuk mogelijk te maken, maakt dat ons wel verdrietig.”

Voor de kinderen is het een extra beleving dat ze een badeendje meekrijgen bij hun bezoek. ,,Ze vinden het leuk om een kleurtje uit te zoeken en gaan er helemaal in op,” zegt Visser. ,,Het is echt een onderdeel van hun bezoek.”

Badeendjes adopteren

Gelukkig voor de kinderboerderij zorgde het facebookbericht voor veel medeleven. Zo hebben meerdere ondernemers uit de omgeving laten weten dat ze badeendjes doneren. ,,Een man laat zelfs badeendjes adopteren door zijn klanten en de opbrengst gaat dan weer naar de kinderboerderij zodat we nieuwe aan kunnen schaffen. Prachtig toch?”

Ook een sanitair winkel, Ziggo en een paar bezoekers hebben al eendjes naar de kinderboerderij gebracht. Maar van de vermiste eendjes is nog niks vernomen. ,,Misschien dat sommige mensen zich schamen, maar dat hoeft helemaal niet,” zegt Visser. ,,We zijn blij met alle eendjes die terugkomen.”

Om nieuwe eendjes toch binnen de hekken van de boerderij te houden, worden ze nu gemarkeerd met een watervaste stift. ,,Deze tip hebben we via Facebook gekregen. Zo weet iedereen dat de badeendjes bij ons horen als iemand ze toch per ongeluk meeneemt.”