Kinderen denken met tekeningen na over de leefomgeving van de toekomst in Bernheze

Een achtbaan in het dorp

De kinderen zitten volgens de gemeente vol ideeën over de toekomst. Ze tekenden over ‘kleine’ onderwerpen als speeltuintjes in de buurt maar ook over grote onderwerpen zoals groen en duurzaamheid, sport en verkeer. Terugkerende onderwerpen in de tekeningen zijn plek en mogelijkheden om buiten te spelen (en speeltoestellen als schommels, glijbanen, trampolines), een snoepwinkel of achtbaan in het dorp, meer speelgoedwinkels en (school)zwembaden. Ook kwamen er ideeën voor een ondergrondse metro, spelletjes voor buiten die je kunt spelen met elektriciteit van de zon, een speeltuin waar ook mindervalide kinderen kunnen spelen, een speelbos, een piramide waar vuurwerk uitkomt, een sneeuwpoppenhuis en een gamezaal.

Op de website van de gemeente legt Bernheze aan de kinderen uit wat de bedoeling was. ,,Vind jij het ook fijn wonen in Bernheze? Dat willen we natuurlijk ook zo voor iedereen in de toekomst. Daarom gaan we samen met jou en andere inwoners van Bernheze vooruit kijken en keuzes maken. Over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn. Die keuzes en wensen zetten we in een plan: de ‘Omgevingsvisie’. Met jouw tekening of verhaal denk je mee om van Bernheze een plek te maken waar het over twintig jaar nog steeds heel fijn is om te wonen en te leven. Dus doe mee, denk vooruit!’’ Er staat ook een link bij naar een YouTube-filmpje. Ook in veel klassen is over het onderwerp gepraat en hebben de kinderen het filmpje bekeken.