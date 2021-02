Kinderen kloppen op de deur, gezinsdrama Berghem ternauwernood voorkomen: ‘Enge wanhoopsdaad’

Hoop doet leven: dit is waar Ossenaren het meest naar uitkijken

12 februari De laatste persconferentie was de eerste zonder de woorden ‘licht aan het einde van de tunnel’. De lockdown is onverminderd streng, de vooruitzichten somber. Ondertussen geselt de winter ons met regen en kou, en is de lente nog lang niet in zicht. Maar een mens kan dromen, móet dromen. En dat doen we ook. En wel hierover.