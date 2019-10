Kinderen SAAM-scholen voortaan gratis op schoolreis

Update Gemeente: omgemaaide paddenstoe­len zijn voer voor beestjes

10:56 In het park in de wijk Mikkeldonk staan geen paddenstoelen. Ze liggen er wel, kapot gemaaid door de ijverige grasmaaier. Niet erg, zegt de gemeente, of die rode hoed nou op een steeltje staat of niet, pissebedden zijn er dol op.