Kinderen uit Ravenstein en Deursen zoeken naar kleuren in Herperduin

Groeten uit Maashorst Volkel ooit het leukste dorp van Nederland, zeker het luidste

30 augustus VOLKEL - Met dank aan de vliegbasis is Volkel met afstand het bekendste dorp van deze regio in binnen- en buitenland. Zelfs in het Witte Huis weten ze wat er in Volkel ligt. Maar met Hemelrijk en Zie-ZOO heeft het leukste dorp van 2010 nog meer troeven in handen.