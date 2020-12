Kinderen van Arie den Dekker: ‘Het is pas klaar als de burgemeester aftreedt’

Dat ene kleine gedenkplekje waar hun vader werd gevonden is ze zelfs niet gegund. ,,Wie heeft er nou last van dat er bij die boom een paar bloemen liggen?” Anthony den Dekker kan nauwelijks uitleggen hoe harteloos hij de houding van de Osse burgemeester Wobine Buijs vindt. Voor hem leidt het geen twijfel dat zij degene is die de bloemen en kaarsen bij het gemeentehuis steeds laat ruimen. En dat zij het is die na de dood van zijn vader plots met algemeen beleid kwam om dit soort gedenkplekken in de openbare ruimte te verbieden. ,,Ons pap moet kennelijk zo snel mogelijk worden vergeten. Maar dat gaat echt niet gebeuren.”