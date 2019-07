Kinderopvang Het Beertje wil in Geffen naar de Kloosterstraat

GEFFEN - Kinderopvang Het Beertje heeft het oog laten vallen op het markante pand naast De Koppellinck aan de Kloosterstraat in Geffen. Het zou daar graag een buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen willen onderbrengen. Nu zit Het Beertje in een pand aan de Heesterseweg.

Het plan zit nog in een wijde zak. De eigenaren van de kinderopvang, Hannelieke en Margot van der Stappen, hebben de gemeente Oss benaderd met het verzoek het pand te mogen kopen. Destijds is het woonhuis door de gemeente Maasdonk aangekocht om klachten rond de komst van multifunctioneel centrum de Koppellinck te voorkomen. Vanwege de karakteristieke uitstraling is het niet gesloopt en werd het verhuurd.

De gemeente ziet een buitenschoolse opvang op die plek wel zitten. Want het pand staat direct naast de Koppellinck waarin basisschool De Wissel zit. Zo is het voor de schoolgaande kinderen vlot en veilig bereikbaar.

Formeel moet de gemeente de bestemming wijzigen, en wel van wonen in maatschappelijk. Maar dat hoeft geen vertraging op te leveren. Want voor voor het verlenen van een omgevingsvergunning is een binnenbocht mogelijk.