Kinderopvang mist Stint en pleit voor minimumleeftijd bestuurder en andere veiligheidseisen

OSS - Kinderopvangclubs willen strengere eisen stellen aan het besturen van een Stint. Als de elektrische bolderkar ooit weer de weg op mag, moet de bestuurder minimaal 18 jaar zijn, een autorijbewijs bezitten en een training volgen. Drie organisaties schrijven dat in een brief aan de Tweede Kamercommissie die dinsdagavond debatteert over de Stint.

De Stint ligt onder vuur sinds het ongeluk op 20 september in Oss waarbij vier kinderen omkwamen. Onderzoek leert dat de huidige vorm van de elektrische bolderkar niet veilig genoeg is voor personenvervoer. Het voertuig mag daarom sinds oktober de weg meer niet op en wordt node gemist in de kinderopvang.

Alternatieven voor de Stint die wekelijks ruim 50.000 kinderen vervoerde, gaan ‘helaas gepaard met een sterke stijging van de vervoerskosten', schrijven kinderopvangorganisaties BOinK, BMK en BK in hun brief aan de Kamer. Zij hopen op de komst van een Stint die wél veilig genoeg is om kinderen in te vervoeren. ‘Vrijwel alle aanbieders maar ook het overgrote deel van de ouders wiens kinderen eerder gebruik hebben gemaakt van de Stint, hopen op de herintroductie van een nieuwe versie van het vervoersmiddel.’

De drie organisaties hebben samen met het ministerie nagedacht over manieren waarop het daarna nog veiliger kan. Ze willen strengere eisen stellen aan de bestuurder. Minimaal 18 jaar, autorijbewijs op zak, extra training afgerond en fietshelm op het hoofd. Ook vinden de organisaties het plausibel om wegen te mijden waar verkeer sneller dan 30 kilometer per uur overheen rijdt. Tevens moet zowel de Stint als de bestuurder beter opvallen, door een felgekleurde uitdossing. Of behalve de bestuurder straks ook de kinderen verplicht een fietshelm zouden moeten dragen, is wat de organisaties betreft onderwerp van gesprek. ‘We onderzoeken dat op haalbaarheid.’

Debat

Het debat in de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat begint dinsdagavond om 20.00 uur. Centraal staan de ‘harde conclusies’ van onderzoeksbureau TNO over de Stint. TNO vindt het voertuig niet veilig genoeg voor personenvervoer, onder meer vanwege risico’s met de remmen, de gashendel en het ontbreken van een zitplaats.