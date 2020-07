Kinderopvang smacht naar nieuwe Stint, besluit minister nog onbekend

Droom voor jonge voetballer­tjes: eerste voet­bal-bso van Nederland komt van de grond in Heesch

5 juli HEESCH - Heb je een zoon of dochter die na schooltijd alleen maar met de bal bezig wil zijn? Als die in Heesch of de nabije omgeving woont, dan heeft hij of zij geluk. Want daar opent de allereerste voetbal-bso van Nederland.