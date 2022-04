Kippenschuur werd kroeg, bierfust een urinoir: dit is het verhaal achter het ‘glazen huis’ van Macharen

240 uur werkstraf voor Heesche­naar die vuurwapens in de kelder had

DEN BOSCH/HEESCH - Een 34-jarige man uit Heesch bewaarde op 7 januari 2021 twee vuurwapens, waaronder één geweer, in de kelder van zijn woning. Ze waren niet van hem, vertelde de man maandag tegen de politierechter in Den Bosch. Rechter L. van Ekert legde voor verboden wapenbezit een werkstraf van 240 uur op aan de verdachte, naast een celstraf van 15 dagen. Die zat hij al uit in voorarrest.

30 maart