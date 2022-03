Klaarheid gewenst rond afspraken tussen De Pas en gebruikers

Hevig conflict

Nieuwe financiële wind

De SP wil nu dat er vooraleerst duidelijkheid ontstaat wat er in het verleden is afgesproken over de financiële afwikkeling tussen de verenigingen/clubs en het Pas-bestuur. Nu is onduidelijk welke bedragen daarmee gemoeid zijn en wat de gevolgen zijn voor de verenigingen nu er een nieuwe financiële wind waait door De Pas. De SP wil daar inzage in hebben. Naast dat overzicht wil de SP dat de uitkomst van het onderzoek betrokken wordt in de nieuwe nota over de gemeenschapshuizen die bij de gemeente Bernheze in de maak is.